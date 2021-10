Taxas de juro de longo prazo já estão a subir, avisa Governo

Financiámo-nos a 0,6% até agosto", começou por assinalar João Nuno Mendes, secretário de Estado das Finanças. "Mas as taxas a 10 anos ou a 30 anos estão a subir, fruto da conjuntura económica internacional", avisou. "E nós temos de ter espaço, temos de ter prudência do ponto de vista orçamental", defendeu.

O secretário de Estado das Finanças deixou esta sexta-feira um aviso: as taxas de juro da dívida pública de longo prazo já estão a subir. Por isso, é preciso acautelar a sustentabilidade das finanças públicas, defendeu. O governante falava na audição parlamentar no âmbito da discussão na generalidade do Orçamento do Estado para 2022.O governante respondia aos deputados da oposição que criticavam a proposta de Orçamento do Estado do Governo por não trazer as medidas suficientes para as famílias e as empresas. Tanto a direita como a esquerda parlamentares têm considerado o OE 2022 insuficiente.Porém, o Governo tem assinalado a importância de baixar o défice orçamental e de reforçar em 2022 a tendência de descida da dívida pública. O OE 2022 compromete-se com um défice de 3,2% do PIB em 2022 e uma dívida pública de 122,8% do PIB. O receio é que o Banco Central Europeu acabe por reverter a política fortemente acomodatícia mais cedo do que o esperado, levando a uma subida dos custos de financiamento da República.