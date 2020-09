Termómetro: Como está a correr a execução orçamental?

A receita pública está a cair muito mais do que o Governo previu no Orçamento do Estado suplementar. Os impostos chegam quase a metade do ritmo esperado, mas não só: as outras receitas correntes, e até as de capital, também se estão a revelar curtas. Do lado da despesa, a execução ainda está lenta, o que poderá compensar e evitar a necessidade de um segundo retificativo.

Termómetro: Como está a correr a execução orçamental?









