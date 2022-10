Tributação cripto: Liberais acusam Governo de "taxar tudo"

Leia Também Partidos aplaudem tributação cripto. Bloco pede mais

O Governo quer tributar no IRS as mais-valias arrecadadas com transações cripto a uma taxa de 28%, podendo optar-se pelo englobamento. Este regime não se aplica se os ativos forem detidos por mais de um ano. Estão abrangidas a emissão e a validação de criptoativos, enquanto comissões cobradas na intermediação de transações e transmissões gratuitas ficam sujeitas a um imposto de selo à taxa de 4%.

Leia Também Nova tributação deixa criptoativos mais atrativos do que as ações

A Iniciativa Liberal (IL) reagiu à proposta do Governo sobre tributação cripto para o Orçamento de Estado para 2023 (OE 2023), considerando que o Executivo perdeu "uma boa ocasião" para evitar "taxar tudo o que mexe" e para "diminuir a asfixia fiscal".Para o partido liderado por João Cotrim de Figueiredo "o Governo do PS perdeu uma boa ocasião para ir contra a sua natureza de taxar tudo o que mexe e para permitir que um sector caracterizado pela experimentação, pelo risco e pela inovação tecnológica, pudesse continuar a ter em Portugal um local atrativo para se desenvolver", escreve a IL numa nota enviada ao Negócios.Os liberais reconhecem que "o Partido Socialista conseguiu evitar a tentação conservadora habitual do Bloco de Esquerda para asfixiar totalmente os sectores emergentes mais inovadores e dinâmicos da nossa economia (o BE ainda acrescenta uma obsessão destruidora com o sector inovador dos criptoativos) mas mesmo assim o PS não resistiu a tentar meter o Estado numa actividade que pode funcionar de forma descentralizada entre indivíduos".Atualmente, a IL é o único partido com assento parlamentar que rejeita a tributação de criptoativos.