Um Orçamento entre a “timidez” e o “otimismo”

A uma semana do início da discussão no Parlamento do Orçamento do Estado (OE) para 2022, o Negócios desafiou dois economistas para uma análise rápida aos principais pressupostos do documento. De um lado, o atual bastonário da Ordem dos Economistas e ex-ministro socialista, António Mendonça, do outro, António Nogueira Leite, economista e gestor, ex-secretário de Estado do Tesouro e Finanças e antigo dirigente do PSD. Ambos defendem que o OE pode não ter as respostas suficientes para as famílias e empresas fazerem face aos impactos da guerra na Ucrânia, mas assinalam o cenário de grande incerteza em que o exercício orçamental foi construído, à espera, talvez, de uma ação da Europa.

