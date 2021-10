Valor da contribuição audiovisual sem mexidas em 2022

O Governo não pretende mexer no valor da contribuição audiovisual no próximo ano. "Em 2022, não são atualizados os valores mensais previstos nos n.ºs 1 e 2 do artigo 4.º da Lei n.º 30/2003, de 22 de agosto, na sua redação atual, que aprova o modelo de financiamento do serviço público de radiodifusão e de televisão", é possível ler no documento da proposta.

Desta forma, manter-se-á no próximo ano a atual contribuição, situada nos 2,85 euros, aos quais acresce uma taxa de IVA de 6%.

Este é o sexto ano consecutivo em que o Governo decide não alterar a contribuição audiovisual, que financia a RTP, através de uma contribuição cobrada na fatura da eletricidade.