A próxima reunião com as estruturas sindicais da administração pública está marcada para segunda-feira e a ministra lembra que em cima da mesa estão outras matérias, além da salarial.



Segundo disse, o que está em curso "é uma negociação para os escalões mais baixos" e "outras medidas transversais podem não estar completamente fechadas".



Questionada sobre se a questão das férias poderá estar entre outras medidas negociadas além dos aumentos salariais, Alexandra Leitão não afastou a hipótese, respondendo que esse poderá ser um exemplo.



Otimista quanto a um acordo com os sindicatos, a governante acrescentou que a valorização dos trabalhadores passa ainda por áreas como as pré-reformas ou a formação profissional.



Alexandra Leitão considerou ainda que não há trabalhadores a mais na administração pública, sublinhando que essa ideia "é um mito" e que há uma recuperação a fazer do número de postos de trabalho perdidos durante o período da 'troika'.

A ministra da Administração Pública afirmou que a proposta de aumentos salariais de 0,3% "é um ponto fechado" na negociação com os sindicatos, mas admitiu ir mais longe nas remunerações mais baixas e noutras matérias, como as férias."Neste momento, os 0,3% são um ponto fechado, mas pode haver outras vantagens", disse a ministra da Modernização Administrativa e da Administração Pública, Alexandra Leitão, no programa da RTP Grande Entrevista, na quarta-feira à noite.