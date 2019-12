Estes membros do Governo são os "responsáveis pela área das Finanças e pela área do respetivo setor de atividade", de acordo com a mesma fonte.



Ainda assim, garantiu o Governo, "no restante, mantém-se o mesmo procedimento e as mesmas obrigações legais, designadamente, quanto à avaliação prévia a efetuar pela CRESAP", a Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública.



De acordo com o comunicado do CM, esta alteração pretende "tornar o procedimento de nomeação mais célere, em nome da salvaguarda da estabilidade da gestão, não prejudicando o imperativo de manter, ao nível da gestão, uma sólida capacitação dos órgãos de gestão ou administração, que devem integrar personalidades com comprovada idoneidade, mérito profissional, competência e experiência, bem como sentido de interesse público".

No comunicado do Conselho de Ministros, lê-se que "foi aprovada a resolução que procede à delegação de competências no que respeita à designação dos membros dos órgãos de administração e dos órgãos diretivos das entidades do setor público empresarial e do setor público administrativo".Em resposta a questões da agência Lusa, o gabinete da ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, esclareceu que "as competências do Conselho de Ministros para designação dos membros dos órgãos de administração e dos órgãos diretivos das entidades do setor público empresarial e do setor público administrativo passam a estar delegadas nos membros do Governo, a designação passa a ser feita mediante despacho dos mesmos".