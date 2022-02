Emprego público cresceu menos de 1% em 10 anos

Desde 2015 que o Estado está a criar emprego, mas o ritmo abrandou no ano passado. No final do ano passado tinha mais 5,7 mil trabalhadores do que dez anos antes, numa subida inferior a 1%.

