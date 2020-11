Governo deverá contratar mais 2500 profissionais de segurança e cumprir metas

O Parlamento aprovou na especialidade uma proposta do PCP que prevê que o Governo tenha como "referência" para o próximo ano o recrutamento de 2.500 profissionais para as forças e serviços de segurança, que se soma a igual número para 2020, segundo confirmou ao Negócios fonte oficial do PCP.



A proposta prevê que o Governo dê "continuidade" ao plano plurianual de admissões já previsto na lei, que aponta para o recrutamento de 10 mil novos efetivos até 2023.





"O plano referido no número anterior tem como referência para 2021 a admissão de 2500 profissionais para as forças e serviços de segurança de acordo com um faseamento a estabelecer pelo Governo, ouvidos os sindicatos e associações representativas dos profissionais do setor", estabelece a proposta aprovada nas votações da especialidade do orçamento do Estado.





"Sem prejuízo do disposto no número anterior, mantém-se válida a referência de recrutamento de 2500 efetivos prevista para 2020, devendo o Governo proceder à admissão dos profissionais em falta para completar esse quantitativo", acrescenta.





O PCP explica, na justificação da proposta, que o objetivo para 2020 "não se concretizou, pondo inclusivamente em risco de caducidade reservas de recrutamento relativas a concursos já realizados".





Para isso devem ser "integralmente utilizadas" as reservas de recrutamento já efetuadas noutros concursos, "havendo transição de saldos relativamente às verbas previstas em 2020 para esse efeito".