Governo já não sabe quando aumenta em 50 euros os licenciados do Estado

O Governo deixou cair o compromisso de aumentar em 50 euros o salário de entrada dos técnicos superiores do Estado em 2023.





Questionado sobre se mantém essa intenção, o ministro das Finanças, Fernando Medina, já não se comprometeu.





"Uma agenda de programa do Governo de quatro anos não consegue ser toda colocada num orçamento para meio ano", disse Fernando Medina, referindo-se à proposta que está a apresentar. No entanto, o ministro das Finanças acrescentou que conta com o desenvolvimento "dessa como de outras matérias ao longo da legislatura".





O compromisso de avançar com essa subida em 2023 tinha sido assumido pelo anterior governo de António Costa, por altura de apresentação do orçamento que em outubro foi chumbado, e que é agora reapresentado.





A data foi anunciada na sequência das reuniões dos sindicatos da Função Pública com a antiga ministra Alexandra Leitão e tinha como objetivo atenuar a compressão da tabela remuneratória única, valorizando os mais qualificados.





Os técnicos superiores licenciados recebem cerca de 1.200 euros brutos por mês.