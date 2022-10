Governo pode rever aumentos salariais anuais depois de 2024

O governo pode subir ou baixar os aumentos salariais anuais de 52,11 euros ou de 2% na função pública depois de 2024, avança o Diário de Notícias desta segunda-feira.





De acordo com o jornal, o acordo plurianual (2023-2026) para a valorização dos trabalhadores do Estado, que será assinado esta segunda-feira entre o executivo e os dois sindicatos afetos à UGT (FESAP e STE), prevê um aumento anual dos ordenados, até 2026, de 52,11 euros para vencimentos brutos mensais até 2.600 euros ou de 2% para ordenados superiores.





Na prática, isto traduz-se numa atualização entre 8% e 2% (uma média de 3,9%, em linha com a inflação esperada pelo executivo para 2023, de 4%), o que fica abaixo do índice deste ano que deverá rondar os 7,4%.



No entanto, segundo adiantou a FESAP ao DN/Dinheiro Vivo, há uma abertura negocial para "ajustes se houver desvios, mantendo-se o princípio da revisão anual dos salário com base na inflação esperada e na evolução da economia". Isto significa que, a partir de 2024, os aumentos podem ser superiores ou inferiores a 52,11 euros ou a 2%. A garantia é que entre 2023 e 2026, todos terão um incremento salarial mínimo de 208 euros, quase o dobro do previsto face à evolução da remuneração mínima garantida no privado, que dará um ganho de 140 euros no final da legislatura, adianta o jornal.





Isto quer dizer que, além de fixar um aumento de 52,11 euros ou 2%, o Governo compromete-se com as estruturas sindicais signatárias do acordo a fazer uma revisão anual que terá novamente em conta a inflação esperada, como acontecia no passado.