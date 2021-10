Leão tem margem de 243 milhões para novas contratações na função pública

A Função Pública vai ter uma margem de 243,2 milhões de euros para novas contratações, em qualquer área governativa, no próximo ano. O montante está inscrito no Orçamento do Estado para 2022 como "dotação provisional" e incluído nas despesas com pessoal do Ministério Público, segundo noticia o Jornal de Notícias . Esta possibilidade já estava prevista no Orçamento do Estado para 2021, mas não foi usada até agora.As despesas com pessoal do ministério registam um aumento percentual de 42,4% face à estimativa da execução deste ano: são 816,9 milhões com salários para 2022, que comparam com os 573,7 milhões de euros previstos para este ano. O gabinete de João Leão explicou ao JN que o gasto poderá ser concretizado "em qualquer área governativa, por exemplo na Educação ou na Saúde".O Governo é obrigado por lei a inscrever no OE uma dotação no orçamento do Ministério das Finanças para fazer face a despesas não previstas e inadiáveis. No entanto, este aumento com as despesas de pessoal no Ministério das Finanças é uma "dotação provisional" pelo que a verba "não tem necessariamente de ser usada".