Peso de salários da Função Pública no PIB cai até 2027

Governo justifica forte abrandamento na despesa a partir de 2024 com contenção no emprego público e efeito da renovação de trabalhadores com salários mais baixos. Assegura também que inclui subidas acordadas com UGT no Programa de Estabilidade.

