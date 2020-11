Trabalhadores da Saúde diagnosticados com covid não perdem rendimento base

O Parlamento aprovou na especialidade que seja estendida ao próximo ano a regra que prevê que os profissionais que tenham contrato individual de trabalho (CIT) não fiquem prejudicados no rendimento base quando são diagnosticados com covid-19.



A proposta foi aprovada no âmbito das votações na especialidade do orçamento do Estado para 2021 com os votos favoráveis de PS BE CDS e Chega, a abstenção do PAN e do PSD e os votos contra da Iniciativa Liberal.





A ideia, como explica o PCP, é estender o regime que já se aplicou este ano de forma a garantir que os trabalhadores com contratos individuais de trabalho – muito frequentes nos hospitais mas sujeitos à lei laboral do privado - sejam equiparados aos trabalhadores com contratos de trabalho em funções públicas para efeitos de aplicação do regime de doença profissional, quando são diagnosticados com covid-19.





"Há trabalhadores na área da saúde, por exemplo enfermeiros que, em caso de infeção por covid-19, se aplicam regras diferentes para quem tenha contrato de trabalho em funções públicas - auferem 100% do seu rendimento base – e para quem tiver um contrato individual de trabalho - auferem somente 70% do seu rendimento base".

Estes trabalhadores ficam "dispensados de fazer prova de que a doença COVID -19 é uma consequência direta da atividade exercida e que não representa normal desgaste do organismo", tal como ficou estabelecido no orçamento suplementar, que no entanto deixaria de vigorar a 1 de janeiro de 2021.