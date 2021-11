Governo vai voltar a reunir-se com patrões para discutir PT2030

Leia Também PT2030. Governo espera participação ao nível do PRR. "Não podemos ter ambições menores"



Sobre a nova reunião, ainda não há data fechada mas o ministro referiu que não faz "nenhuma questão se é em concertação social ou em paralelo". O mais certo é que essa reunião decorra durante a consulta pública em que entrará esta segunda-feira o documento.



O Governo vai voltar a reunir com a confederações patronais para discutir as linhas gerais do acordo de parceria do Portugal 2030. O anúncio, feito esta segunda-feira, surge depois de os patrões terem faltado à reunião agendada anteriormente, mas o Executivo recusa leituras políticas sobre o caso."Pensámos que poderia ter sido uma boa oportunidade aproveitar uma reunião da concertação social [para discutir o PT2030], mas percebeu-se que isso não seria possível", começou por dizer o ministro do Planeamento, Nelson de Souza, na apresentação das linhas gerais do acordo de parceria do PT2030.O ministro explicou que, nos três dias que tinha antes de colocar o acordo de parceria em consulta pública, o Governo queria ouvir os partidos políticos, bem como um conjunto de parceiros territoriais e sociais, mas desvaloriza o facto de os patrõesas linhas gerais do PT2030 possa acontecer "em breve".