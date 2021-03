Plano de Recuperação tem sério risco de fraude

O grupo que inclui magistrados, investigadores da judiciária, elementos do Tribunal de Contas, da Inspeção-geral de Finanças, entre outros, elaborou um documento no qual chama a atenção para a falta de mecanismos informáticos que possam identificar duplicação de financiamento ao mesmo beneficiário.





Isto porque as verbas do PPR, que esteve até ontem em consulta pública, são aplicadas ao mesmo tempo do quadro plurianual 2021-27.





O documento elaborado pelo "Think Tank – Risco de Fraude e Recursos Financeiros da União Europeia" também alerta para a falta de recursos humanos qualificados ou para a falta de controlo dos fundos nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira.



Este fim-de-semana, em entrevista ao Diário de Notícias, a comissária Elisa Ferreira prometeu "tolerância zero" em relação aos fundos europeus. "Há processos seríssimos e para a Comissão a tolerância é zero".