PRR está quase todo aprovado mas só 17% foram já pagos

Empresas ultrapassaram as entidades públicas como maiores beneficiárias dos fundos do PRR pagos. Portugal já recebeu, ao todo, 31% do PRR em execução.



Pedro Catarino Joana Almeida JoanaAlmeida@negocios.pt 09:00







Mais de dois anos após ter sido dado o tiro de partida na execução do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), a esmagadora maioria dos investimentos a realizar em Portugal estão aprovados, mas os pagamentos continuam a chegar a conta-gotas aos beneficiários. Até ao início de novembro, só 17% dos 16,6 mil milhões de euros em execução foram efetivamente pagos.



