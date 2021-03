PS e PSD duplicam coimas nos fundos europeus após veto de Marcelo

quando, no âmbito de procedimentos pré-contratuais abrangidos pelas medidas especiais de contratação pública previstas na presente lei, se aplicável, sejam praticadas as correspondentes contraordenações", lê-se no diploma elaborado pelo PS.





uma atenta preocupação com o controlo, mesmo se a posteriori, da legalidade e da regularidade dos contratos, exigido pela transparência administrativa".





oncretamente, um mais elaborado tratamento dos efeitos do controlo a posteriori pelo Tribunal de Contas quanto ao adjudicante e ao adjudicatário e da composição e funções da nova comissão independente de acompanhamento e fiscalização".





PS e PSD chegaram a acordo para duplicar as multas para quem violar as regras da contratação pública na execução dos fundos europeus, numa tentativa de ultrapassar o veto do Presidente da República, segundo o Eco "As multas duplicam face ao regime atual", com a preocupação de "dissuadir" as infrações, diz ao jornal o deputado do PS que está a elaborar o diploma, Carlos Pereira.O objetivo dos deputados é agilizar a contratação por causa dos prazos de execução dos fundos. A preocupação é que as novas regras estejam em vigor quando os fundos do Plano de Recuperação e Resiliência (PPR) estiverem em vigor."Os montantes mínimos e máximos das coimas previstos nos artigos 456.º a 458.º do Código dos Contratos Públicos são elevados para o dobroSegundo o Eco, se a nova legislação for aprovada passar em Belém, as multas passam a ir dos mil euros aos 89.600 euros, consoante a gravidade da infração e do infrator (indivíduo ou empresa). A apresentação de documentos falsos ou a prestação de falsas declarações estão entre as infrações previstas.Quando vetou o diploma, Marcelo Rebelo de Sousa defendeu "CEsta alteração também consta do novo projeto, que prevê que o Tribunal de Contas passe a receber todos os processos de contratação pública, incluindo ajustes diretos de qualquer valor, como já tinha revelado o Expresso.