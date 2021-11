PT2030. Governo espera participação ao nível do PRR. "Não podemos ter ambições menores"

Portugal 2030, que permitirá a Portugal usufruir de perto de 23 mil milhões de euros nos próximos anos, vai entrar esta segunda-feira em consulta pública. A expectativa do





Portugal 2030. Nelson de Souza revelou que ficou "positivamente surpreendido" com os resultados da consulta pública ao PRR, em que foram recebidos "mais de três mil contributos de 1.600 entidades". "O que aconteceu com o PRR foi notável. A nossa ambição agora não pode ser menor do que essa", reiterou.



Ao todo, são cinco os objetivos estratégicos do PT2030: reforçar o investimento em inovação, apoiar a transição climática, Europa mais conetada através de redes de transportes estratégicas, apostar no Pilar Europeu dos Direitos Sociais e tornar a Europa "mais próxima dos cidadãos".



O acordo de parceria do Governo é de que haja uma participação ao nível da registada no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). "Não podemos ter ambições menores [face à participação verificada no âmbito da consulta pública realizada no PRR]", referiu o ministro do Planeamento, Nelson de Souza, em conferência de imprensa para a apresentação das linhas gerais do Acordo de Parceria do Portugal 2030.