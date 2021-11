Tribunal de Contas Europeu destaca "progressos" na execução de fundos durante a pandemia

na execução dos fundos, foram feitos "progressos" na concretização de objetivos.

Apesar da pandemia, o Tribunal de Contas Europeu (TCE) faz uma avaliação "bastante positiva" da execução de programas comunitários em 2020. A conclusão é de um relatório divulgado esta segunda-feira que mostra que, apesar de continuarem a existir atrasos"O Tribunal faz uma avaliação bastante positiva da capacidade da Comissão Europeia (e dos colegisladores) para utilizar os ensinamentos retirados da execução anterior dos programas de despesas com vista a melhorar a conceção e o desempenho dos novos programas para o período de 2021-2027", explica o TCE, numa nota que acompanha o relatório.Apesar de "em certos casos as informações disponíveis mostram que se registaram progressos no seu desempenho", o TCE nota que a pandemia da covid-19 veio "afetar o desempenho de alguns dos programas". Além disso, é preciso "melhorar a utilização das avaliações de impacto e das ações de seguimento decorrentes das avaliações".François-Roger Cazala, membro do TCE responsável pela coordenação do relatório, alerta que, "com demasiada frequência", a concretização dos objetivos dos programas "não se centra nos resultados".No caso dos programas de Coesão, o TCE avisa que as atividades financiadas pelo Fundo Social Europeu (FSE) "continuam a enfrentar dificuldades para chegar a pessoas que estão desligadas do mercado de trabalho, como os jovens que não trabalham, não estudam nem seguem uma formação", e que é "pouco provável" que as metas de redução de pessoas em risco de pobreza "sejam atingidas", depois do agravamento devido à pandemia.Outra área dos fundos europeus afetada pela pandemia foi a do crescimento e emprego. O TCE diz que "há margem para melhorias", sobretudo no que toca à simplificação dos procedimentos de candidatura, às ferramentas informáticas existentes e à criação de um guia das diferentes etapas do programa que seja de fácil compreensão.No que toca à segurança e cidadania, o TCE sublinha que o Fundo para a Segurança Interna, instrumento que presta apoio nas fronteiras, houve progressos nas infraestruturas de vistos e sistemas informáticos, mas "a formação e o reforço das capacidades dos consulados e dos guardas de fronteira estão atrasados, o que em parte pode ser atribuído à pandemia".