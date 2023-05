Autarquias recebem menos derrama se falharem prazos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

As câmaras municipais que não cumpram com os prazos previstos na lei nos processos de urbanismo vão ter cortes nas transferências financeiras a que têm direito, a começar pela derrama. A medida consta da proposta de lei do Governo para a reforma e simplificação dos licenciamentos, e o objetivo é incentivar os municípios a não deixarem resvalar os projetos urbanísticos que têm de passar por eles e que muitas

...