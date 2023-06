Operações urbanísticas: Lei terá em conta segurança elétrica

As alterações que o Governo vai levar a cabo em matéria de simplificação de operações urbanísticas deverão “salvaguardar a segurança de pessoas e bens, nomeadamente no que se refere às instalações elétricas”. Esta foi a principal proposta de alteração do PS à proposta de Lei do Governo sobre urbanismo e ordenamento do território integrada no pacote “Mais Habitação”.



Filomena Lança filomenalanca@negocios.pt 23 de Junho de 2023







