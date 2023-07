Parlamento fecha hoje pacote Mais Habitação

Os deputados que integram o grupo de trabalho criado no Parlamento para tratar as questões da habitação debatem e votam esta quinta-feira na especialidade as propostas do Governo para o setor. O pacote “Mais Habitação”, como foi batizado pelo Executivo, passou numa primeira votação, na generalidade, em maio, com os votos favoráveis do PS, abstenções do PAN e do Livre e votos contra dos restantes partidos.



