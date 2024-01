Rendas não devem dar sinais de abrandamento

No ano passado foram celebrados 93 mil contratos de arrendamento em Portugal. Face à atual procura e escassez de oferta, setor não antecipa descida do valor das rendas. Mas há incerteza, e curiosidade, para ver qual será a reação do mercado ao Mais Habitação.



No terceiro trimestre de 2023, a renda mediana de novos contratos cresceu 10,5% face ao período homólogo.







Os movimentos migratórios e as maiores exigências no acesso ao crédito, que empurraram várias famílias para o mercado de arrendamento, levaram à escalada dos preços. Uma tendência que tem vindo a ser atenuada, mas que não deverá dar tréguas este ano, segundo especialistas ouvidos pelo Negócios.



