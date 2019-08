Berlim elimina “imposto da reunificação” para todos exceto os mais ricos

O governo alemão decidiu esta quarta-feira, 21 de agosto, abolir um imposto que é cobrado à maioria dos contribuintes germânicos desde 1991, e cuja receita tem sido usada para ajudar a financiar a reunificação do país, adianta a Bloomberg. A abolição será para todos, com exceção dos mais ricos.





Segundo um comunicado do ministério alemão das Finanças, citado pela agência de notícias, a partir de 2021 a chamada "sobretaxa de solidariedade" será eliminada para cerca de 90% das pessoas que a suportam atualmente, sendo que outros 6,5% terão um alívio parcial. Em resultado, a receita esperada cairá em 10 mil milhões de euros em 2021.





"Hoje é um dia importante no processo de conclusão da reunificação da Alemanha", afirmou o ministro das Finanças Olaf Scholz.





A eliminação do imposto para a maioria dos contribuintes, que ainda precisa de aprovação do parlamento, é uma vitória para o ministro das Finanças que se manteve firme contra as pretensões de vários membros do partido de Merkel, que exigiam a abolição total desta sobretaxa.





Scholz explicou que ainda há trabalhos ligados à reunificação que precisam de ser financiados, e que é justo que sejam os mais ricos a continuar a pagar.





À Bloomberg, o economista-chefe do Berenberg disse que a eliminação do imposto dará um pequeno impulso à economia, mas que isso já está descontado nas estimativas de crescimento.