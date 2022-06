Falha no emprego tira todo o benefício em investimento de 2021

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

As empresas que em 2021 não tenham cumprido os requisitos da manutenção de emprego já não poderão usufruir de incentivos fiscais relativamente a investimentos que tenham feito nesse ano, ou seja, o direito perde-se para sempre. Esta interpretação da AT consta de um ofício circulado divulgado esta semana, no qual o Fisco esclarece um conjunto de pontos que poderiam levantar dúvidas junto das empresas.





Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...