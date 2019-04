Finanças já deram ordem de reembolso a 70 mil contribuintes

Em nove dias da campanha de entrega de IRS, já foram entregues mais de 1,4 milhões de declarações, cerca de 30% do total. O Fisco começou a processar os reembolsos para 70 mil contribuintes, que devem cair na conta até ao final da semana.

As Finanças começaram nesta terça-feira, dia 9 de abril, a dar ordem para que os contribuintes recebam os seus reembolsos de IRS deste ano e que devem cair nas contas bancárias em dois ou três dias, segundo o Ministério das Finanças.Depois de terem sido ordenados 70 mil reembolsos nesta terça-feira, o processamento dos reembolsos deverá acelerar nos próximos dias: na quarta-feira (10 de abril) serão mais 100 mil e a partir de quinta-feira (11 de abril) o número duplica para 200 mil reembolsos processados.O Governo esperava que o pagamento dos reembolsos acontecesse nos mesmos prazos do ano passado: 11 dias em média para os contribuintes abrangidos e que recorressem ao IRS Automático e 16 para os contribuintesSegundo números das Finanças, até às 18:00 desta terça-feira foram submetidas 1.435.986 declarações de IRS, cerca de 30% das declarações esperadas na campanha de IRS deste ano. Desse total, 652.512 foram submetidas através do IRS Automático.No ano passado, em nove dias de campanha tinham sido entregues menos declarações: 1.393.037.

"O Portal das Finanças tem assegurado um bom nível de serviço apresentando apenas indisponibilidades pontuais e planeadas para atualização e melhoria do sistema, não impedindo, durante um período alargado de tempo, os contribuintes da entrega da sua declaração", garante o ministério.