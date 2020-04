A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) alertou hoje para a existência de 'emails' fraudulentos, pedindo aos contribuintes para os ignorarem e não carregarem nas ligações sugeridas.

"Estas mensagens são falsas e devem ser ignoradas", assegura a AT, lembrando que têm como único objetivo "convencer o destinatário a aceder a páginas maliciosas carregando nos 'links' sugeridos", operação que "em caso algum" deve ser efetuada.



A AT recomenda ainda a leitura de um folheto informativo sobre segurança informática, que está disponível no Portal das Finanças.

"A Autoridade Tributária e Aduaneira tem conhecimento de que alguns contribuintes têm recebido mensagens de correio eletrónico provenientes de endereços como info.wKK@portaldasfinancas.gov.pt ou outros similares nas quais é pedido que se carregue num 'link' que é fornecido", alerta uma mensagem publicada no Portal das Finanças.Nestes 'emails', o remetente insere um texto a dizer ser prática da AT informar com regularidade os contribuintes para datas de cumprimento voluntário de obrigações fiscais e para o pagamento voluntário de impostos, acrescenta que o "sistema" detetou alertas "pendentes de resposta" e fornece, de seguida, um 'link' fraudulento.