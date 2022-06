Fisco continua a aplicar coimas apesar do justo impedimento

Contabilistas queixam-se de que a AT avança com coimas e processo de execução para pagamento das mesmas quando se atrasam no envio das declarações de impostos dos clientes. Lei prevê chamado justo impedimento, para os casos em que, por exemplo, estejam doentes, pelo que os processos acabam por ser cancelados.

Fisco continua a aplicar coimas apesar do justo impedimento









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Fisco continua a aplicar coimas apesar do justo impedimento O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar