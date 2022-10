Fisco deu ordem de transferência do apoio extra para 2,5 milhões de pessoas

50 euros por dependente até aos 24 anos de idade (inclusivamente) - ou sem limite de idade no caso dos dependentes por incapacidade. Este apoio é atribuído independentemente do rendimento dos contribuintes.

O Fisco já deu ordem de transferência para cerca de 2,5 milhões de pessoas para o apoio extraordinário ao rendimento, sendo que 320 mil não foram processadas por falha no IBAN."A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) ordenou até hoje [segunda-feira] transferências a cerca de 2,5 milhões de pessoas relativamente ao apoio extraordinário ao rendimento das famílias", refere um comunicado das Finanças, acrescentando que "no universo das transferências estão abrangidos 1,3 milhões de crianças e jovens dependentes."Na nota, o gabinete de Fernando Medina nota que "do total de transferências ordenadas pela AT, cerca de 320 mil não foram processadas, uma vez que consta um IBAN inválido no Portal das Finanças", referindo "que 87% das transferências ordenadas pela AT foram bem-sucedidas."O pacote de apoios às famílias para mitigar o impacto da inflação, recorde-se, foi anunciado pelo Governo em 5 de setembro e terá um custo global de 2,4 mil milhões de euros, de acordo com o Executivo. O apoio aos rendimentos é atribuído aos residentes com rendimento até 2.700 euros brutos por mês, sendo também abrangidos beneficiários de determinadas prestações sociais.Do mesmo pacote de medidas constava também um apoio de(Notícia atualizada às 18:57)