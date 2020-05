Fisco já reembolsou quase 230 milhões de euros em IRS

Segundo o Ministério das Finanças, o reembolso médio ronda, neste momento, os 1.095 euros. Isto significa que o Fisco já reembolsou perto de 230 milhões de euros.Este ano, tal como escreveu o Negócios na semana passada, os reembolsos devem ser 10% mais baixos do que no ano passado. Além disso, os reembolsos chegam com atraso. Com a pandemia do novo coronavírus, só a 21 de abril é que as Finanças deram ordem de pagamento dos reembolsos, quando em anos anteriores isso aconteceu pelo menos uma semana mais cedo, atrasando a devolução aos contribuintes.

A campanha de IRS prolonga-se até 30 de junho, mas ao contrário do que aconteceu no passado, e devido às limitações da covid-19, as Finanças comprometeram-se apenas com "os prazos legais", que impõem a conclusão dos reembolsos até 31 de agosto.



Quase 3 milhões já entregaram a declaração de IRS



Com um mês da campanha de IRS já concluído, já foram entregues quase três milhões de declarações.



Segundo os dados da AT, contabilizados até à madrugada desta segunda-feira, 5 de maio, foram submetidas 2.997.269 declarações de IRS. Comparando com o ano passado, isto significa que já mais de metade (51,4%) dos contribuintes entregaram a sua declaração.



A campanha para a entrega da declaração de IRS 2020 (referente aos rendimentos auferidos em 2019) termina a 30 de junho.