Fisco só ganha 12% das queixas dos contribuintes

O Fisco decidiu sobre 47.651 reclamações graciosas dos contribuintes no ano passado e deu-lhes razão em mais de metade dos casos. Já a Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) apenas ganhou em 12% dos casos, avança o Diário de Notícias , esta segunda-feira.A taxa de sucesso da AT foi a mais baixa dos últimos dez anos, adianta o jornal, citando dados enviados pelo Ministério das Finanças.

Sobre 4% das queixas, refere que a decisão foi parcialmente favorável a uma das partes e um quarto das queixas acabaram impugnadas, rejeitadas, arquivadas ou os contribuintes desistiram.As chamadas reclamações graciosas estão ao dispor dos contribuintes que queiram contestar decisões dos serviços tributários. Há várias formas de apresentar a reclamação: numa repartição das Finanças ou online, através do Portal das Finanças. Após a sua submissão, o Fisco tem quatro meses para decidir.