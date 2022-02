Governo quer avançar com bónus no IRC para empresas que sobem salários

A medida ainda não estará fechada, mas o Governo garante que é para avançar assim que possível. De acordo com o Correio da Manhã, António Costa disse às confederações patronais, na segunda-feira, que pretende que o bónus no IRC para as empresas que aumentem salários avance este ano.





Em causa está a concretização da promessa que consta de forma genérica do programa eleitoral do PS: "No quadro das negociações do Acordo de Médio Prazo de melhoria dos rendimentos dos salários e da competitividade", serão propostos "ajustamentos à estrutura do IRC que favoreçam as boas práticas salariais das empresas, em termos de valorização dos rendimentos e de redução das disparidades salariais", lê-se no documento.





O jornal explica que, embora a medida não esteja fechada, pode passar por um bónus fiscal no IRC para empresas que aumentem os encargos com a massa salarial.





De acordo com o programa eleitoral do PS do acordo em concertação social, a ser fechado até junho, também consta a trajetória do salário mínimo, "evoluindo em cada ano em função da dinâmica do emprego e do crescimento económico, com o objetivo de atingir pelo menos os 900 euros em 2026" – uma meta que as associações patronais já fizeram saber que querem flexibilizar, por não subscreverem valores fixos. A redução dos escalões do IRS também deverá constar do acordo.





Os planos do Governo sofreram esta semana um revés com a decisão do Tribunal Constitucional, que mandou repetir as eleições no círculo da Europa devido a várias irregularidades no processo.





As eleições no círculo a Europa estão agora marcadas para 12 e 13 de março o que deverá atrasar a tomada de posse do novo governo para final de março ou abril e a entrada em vigor do orçamento do Estado para o segundo semestre do ano.