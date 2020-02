Governo volta a mexer nos apoios para atrair mais emigrantes

Em seis meses, 806 famílias candidataram-se ao apoio financeiro do Programa Regressar. Estes são números positivos para o Governo, que vai voltar a mexer no programa ainda neste semestre. A ideia é chegar ao máximo de emigrantes.

A ministra do Trabalho, juntamente com três secretários de Estado, fez um balanço positivo do Regressar.