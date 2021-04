Impostos representam 47% da fatura da luz em Portugal

67% e 52% da fatura, respetivamente.









foi de 0,2259 euros por quilowatt-hora. No segmento não doméstico, o preço é de 0,1197 euros por kWh. Comparativamente com o segundo semestre de 2019, os preços baixaram 2,1% e de 5,4% para os setores doméstico e não doméstico, respetivamente. Já face aos valores médios de referência, o valor cobrado por Portugal esteve no último semestre 6,8% abaixo da média da UE no setor não doméstico e 12,3% abaixo da Zona Euro.



Os portugueses são os terceiros que mais impostos pagam sobre a luz na União Europeia (UE). Segundo o Eurostat, a carga fiscal é de 47% da conta mensal dos particulares. Só na Dinamarca e na Holanda se paga mais, com os impostos a serem responsáveis porAinda assim, o preço da energia elétrica era no segundo semestre de 2020 o oitavo mais elevado da UE no que diz respeito ao consumo doméstico, e que, segundo o Diário de Notícias,Em contrapartida, Portugal é dos países que menos cobra impostos no gás não doméstico, onde a carga fiscal é de apenas 2% do preço final. Menos só no Luxemburgo onde os impostos contabilizam 1% do preço.