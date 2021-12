IVAucher já reembolsou 37 milhões aos consumidores. Programa termina amanhã

Leia Também IVAucher vai dar 82 milhões, menos de metade do previsto

O programa IVAucher já reembolsou 37 milhões de euros aos consumidores aderentes, o equivalente a 76% do saldo disponível. O prazo para utilização do resto das quantias acumuladas, no valor de 12 milhões de euros, termina a 31 de dezembro. Os dados foram revelados esta quinta-feira pelo Ministério das Finanças.Segundo o gabinete de imprensa de João Leão, foram realizadas 14 milhões de transações no âmbito deste programa, que chegou ao terreno a 1 de outubro. Eram elegíveis para a utilização de saldo cerca de 82 milhões de euros, acumulados por todos os consumidores que pediram fatura com número de contribuinte, entre junho e agosto de 2021.Os consumidores aderentes (cerca de 1,5 milhões) tinham à disposição um saldo de cerca de 49 milhões de euros tendo, assim, utilizado 76% do mesmo. Restam ainda 12 milhões por utilizar, mas o programa já só dura até 31 de dezembro – amanhã."O remanescente do saldo acumulado pelos consumidores e não utilizado será considerado como dedução à coleta em sede de IRS, nos termos legais", indica o Ministério das Finanças, em comunicado enviado às redações.O programa mobilizou cerca de 73 milhões de euros para os setores do alojamento, cultura e restauração, que foram particularmente afetados pela pandemia. Aderiram ao programa quase dez mil comerciantes, o que corresponde a perto de 35 mil terminais de pagamento.O programa AUTOvoucher, criado na sequência do IVAucher para ajudar os consumidores a lidar com a subida dos preços dos combustíveis, já permitiu o reembolso de perto de 11 milhões de euros, adiantaram ainda as Finanças.Este programa vai manter-se operacional até março de 2022 e conta com 1.045 NIF de comerciantes registados, o que corresponde a quase dez mil terminais em todo o país. Segundo o Governo, aderiram "praticamente todos os postos de combustíveis existentes".