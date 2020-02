Mapa: Qual a taxa de derrama que a sua autarquia vai cobrar em 2020

Redução de IRC no interior do país

O Parlamento aprovou uma autorização legislativa, prevista no Orçamento do Estado, para que o Governo possa criar, até ao final deste ano, uma dedução à coleta de IRC que corresponda a 20% dos gastos com a criação de emprego nos territórios do interior e que excedam o valor do salário mínimo nacional, que em 2020 sobe para 635 euros mensais. Essa dedução tem como limite máximo a coleta do período de tributação, ou seja, pode reduzir a zero o IRC a pagar, dependendo da massa salarial e do lucro tributável da empresa. Bruxelas tem de dar luz verde a este incentivo fiscal.