Ministra da Presidência: "Governo tomará todas as decisões no seu alcance"

A ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, garantiu que "o Governo tomará todas as medidas no seu alcance no quadro que for definido pelo Presidente da República", depois do chumbo do Orçamento do Estado para 2022. Para já, "Governo e o Parlamento mantêm neste momento a totalidade dos seus poderes", assegurou, nesta quinta-feira, 28 de outubro.



A Assembleia da República chumbou esta quarta-feira, com os votos contra do PSD, PCP, Bloco de Esquerda, CDS, IL e Chega, a proposta de Orçamento do Estado para 2022. Em consequência, o Presidente da República defende a dissolução do Parlamento e a convocação de eleições antecipadas e já está a tomar passos nesse sentido.



"O Governo e o Parlamento mantêm neste momento a totalidade dos seus poderes. Aguardamos com serenidade as decisões que serão tomadas pelo Presidente da República", afirmou Mariana Vieira da Silva no 'briefing' aos jornalistas que se seguiu ao Conselho de Ministros desta manhã. Para a ministra, "o Governo está em condições de poder fazer o que se espera: enfrentar os desafios que vivemos".



Mariana Vieira da Silva sublinhou que, com o chumbo da proposta orçamental, "o Governo não se demite" e que, nesse sentido, há medidas que podem ser tomadas, e outras que não, porque necessitariam do Orçamento para avançar. "Aguardamos a decisão do Presidente da República para definir exatamente quais são" as medidas que podem avançar no cenário da dissolução do Parlamento.



Ainda assim, a ministra deixou uma garantia: "O Governo tomará todas as medidas que estiverem no seu alcance no quadro que for definido pelo Presidente da República. As medidas que não careçam de [definição em] Orçamento do Estado e que possam ser tomadas pelo Governo, constituindo compromissos que o Governo assumiu e no âmbito das disponibilidades orçamentais que existam, o Governo tomará".





E que medidas são essas? "Estamos a trabalhar numa lista de prioridades" a avançar, acrescentou a governante, em resposta aos jornalistas. O executivo liderado por António Costa está a fazer um levantamento das "medidas e em que contexto" podem ser tomadas. "Estamos a adiantar cenários e a preparar-nos para todos", afirmou.



Governo garante estabilidade a Bruxelas



Confrontada pelas questões que estão a ser levantadas pela Comissão Europeia, nomeadamente quanto à gestão do Plano de Recuperação e Resiliência, Mariana Vieira da Silva recusou que este seja um momento de instabibilidade. "Portugal enfrenta uma estabilidade económica que deve ser realçada. Podem ter todos essa estabilidade em conta", disse a ministra.





"Julgamos que temos condições para garantir que o Estado não perde acesso aos fundos por estar nesta situação política", afirmou.



Outra forma de garantir estabilidade, defendeu, é o facto de a Lei de Enquadramento Orçamental (LEO) permitir que "os compromissos já assumidos pelo Estado possam ser cumpridos, mesmo em duodécimos". A ministra respondia assim depois de ter sido interrogada sobre como é que, com esta situação política, o Governo prevê injetar dinheiro na TAP.





