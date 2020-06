OCDE: Impostos devem baixar se houver novo surto

No caso de haver uma segunda vaga de covid-19 no final deste ano, a OCDE recomenda ao Governo português que intensifique os apoios às famílias e empresas. Em concreto, pode por exemplo ser preferível transformar os adiamentos do pagamento de impostos em reduções efetivas e aumentar a cobertura dos apoios, defende.