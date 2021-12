Peso dos impostos ambientais maior em Portugal do que na UE

A receita com impostos ambientais representa 6,3% do total arrecadado por Portugal no ano passado, acima da média dos países da União Europeia. No entanto, com o impacto da covid-19 nas receitas fiscais, o peso destes impostos desceu e acima da média.





Os dados foram divulgados pelo gabinete de estatísticas da UE nesta quarta-feira, 14 de dezembro. Segundo o Eurostat, 6,3% do total das receitas arrecadadas com impostos e contribuições sociais diz respeito a impostos ambientais. Este valor é mais alto do que a média da União Europeia, onde estes impostos representaram, no ano passado, 5,3% do total arrecadado.



Dentro dos impostos ambientais, a categoria com maior impacto, na generalidade dos Estados-membros, é a energia. Em Portugal, a receita dos impostos sobre a energia representou quase 5% do total - acima novamente da média da UE. Entre os 27, a receita com estes impostos rondou os 4% do total em 2020.



No entanto, devido à crise da covid-19, a maioria dos Estados-membros reportaram "descidas significativas" nos impostos energéticos comparando com 2019. Em Portugal, essa redução foi superior a 0,5 pontos percentuais da receita fiscal total - atrás apenas da Estónia, Eslovénia, Roménia, Luxemburgo, Holanda, Itália e Malta. A redução em Portugal foi superior à da média da UE, que rondou os 0,3 pontos percentuais.



Envio de remessas desce com covid

O Eurostat divulgou hoje também os dados das remessas enviadas (e recebidas) pelos Estados-membros no ano passado.



Em 2020, os residentes da União Europeia enviaram para fora da união 34,1 mil milhões de euros, mais 3% do que em 2019. A maioria das transferências pessoais consiste em montantes enviados por migrantes para os seus países de origem.



As remessas enviadas para a União Europeia subiram 6% para 12 mil milhões de euros, face a 2019.





Em 2020, os imigrantes residentes em Portugal enviaram para os seus países de origem 698 milhões de euros, abaixo dos 711 milhões de euros remetidos no pré-covid.



Tal como em anos anteriores, cerca de 53% das transferências ocorreram dentro da União Europeia em 2020.