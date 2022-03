Preço dos combustíveis em Portugal acima da média UE

Preço dos combustíveis em Portugal está entre os 10 mais caros da União Europeia. Sem impostos, o preço fica abaixo da média da UE e da zona Euro. Impostos representam mais de metade do total do preço na gasolina. No gasóleo pesam 46%.

Preço dos combustíveis em Portugal acima da média UE









