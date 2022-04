Rio questiona subida de salários à inflação prevista; Costa diz que é preciso avaliar

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O presidente do PSD quis saber se o Governo pretende atualizar o salário mínimo e os salários da função pública para acomodar a subida da inflação prevista para este ano, mas o primeiro-ministro disse que a questão tem de ser "avaliada ao longo do ano" com os parceiros sociais, mas também à luz da conjuntura internacional.





Na Assembleia da República, onde, nesta quinta-feira, 7 de abril, se discute o Programa de Governo, Rui Rio criticou o facto de o PS ter fixado a subida do salário mínimo para os 900 euros em 2026.



"Rendeu votos seguramente, porque parece muito dinheiro, mas a inflação em Portugal já passou 5% em Portugal e 7% na zona euro", criticou, questionando se o executivo vai manter a meta ou se vai dar "mais qualquer coisa". "Se não ajustar, tiramos uma conclusão óbvia: enganou as pessoas", concluiu o líder social-democrata.





Rui Rio também quis saber se o Governo prevê atualizar os aumentos previstos de 0,9% para a Função Pública. Pelas contas do social-democrata, se o Governo levar em conta a inflação e a produtividade inscritas no Programa de Estabilidade terá de haver aumentos de "10,7% só no próximo ano".





Na resposta, o primeiro-ministro afirmou que a subida de preços atual é importada e tem "tendencialmente tem uma natureza conjuntural", defendendo, por isso, que a melhor forma de proteger o poder de compra das famílias é "atacar os problemas pela raiz".





"Como é que devemos ajustar a política de rendimentos? É algo que temos de ir acompanhando e negociando com os parceiros sociais ao longo deste ano", disse António Costa.





PSD quer maior redução do ISP, Costa diz que aumento zero é impossível

Na sua intervenção, o líder do PSD considerou ainda que as medidas apresentadas pelo Governo para atenuar a subida de preços não chegam, defendendo uma redução do ISP a níveis anteriores.

Rui Rio defendeu uma redução do imposto reportando "à data em que o crude começou a subir". Para o líder social-democrata, "o Governo está a continuar a ganhar com o preço dos combustíveis e vai continuar a ganhar".

Na resposta, o primeiro-ministro considerou que "prometer aos portugueses que vai haver aumento zero é mentir".