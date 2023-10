Subida do IUC pode valer o dobro do corte nas portagens do interior

O agravamento do Imposto Único de Circulação (IUC) previsto na proposta de Orçamento do Estado para o próximo ano (OE2024) pode render ao Estado mais do que os 72,4 milhões de euros que Governo vai cortar, por ano, nas portagens das antigas auto-estradas gratuitas do interior do país e no Algarve, revela esta terça-feira o Público Em causa está um agravamento do IUC por via do aumento generalizado da taxa de inflação (3%) e da cobrança de uma "componente ambiental" sobre os carros mais antigos (com matrícula anterior a 2007). O total de receita arrecadado por essa via seria usado para compensar o corte nas portagens, segundo o Governo.Porém, numa proposta vinda do setor privado, em 2021, calculava-se que o aumento do IUC se traduziria em 150 milhões de euros para o Estado, o que corresponde a mais do dobro do que se corta nas portagens das antigas Scut.