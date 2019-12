Tem dois filhos com menos de três anos? Veja quanto vai pagar de IRS em 2020

As famílias que tenham dois filhos com menos de três anos de idade vão poupar 348 euros por ano com a majoração da dedução prevista na proposta de Orçamento do Estado para 2020. No entanto, as famílias que já não pagavam IRS não vão conseguir beneficiar dessa poupança fiscal.





As conclusões constam de um conjunto de simulações feitas pela consultora PwC para o Negócios e que consideram duas alterações em sede de IRS que constam da proposta orçamental que o Governo entregou ao parlamento: a atualização dos escalões em 0,3% e a majoração da dedução atribuída no segundo filho bebé, ou seja, até aos três anos.



Nas simulações feitas, a PwC considera sujeitos passivos (casados ou solteiros) com três filhos, dos quais apenas dois têm menos de três anos, e rendimentos mensais entre os 800 euros e os 6.000 euros por titular.