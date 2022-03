Tratamento fiscal a fundos estrangeiros viola lei comunitária

A forma como a lei fiscal portuguesa tributa os fundos de investimento estrangeiros, com uma retenção de IRC na fonte que não é aplicada aos fundos nacionais, viola os tratados comunitários e, em concreto, o princípio da livre circulação de capitais, de acordo com o entendimento do Tribunal de Justiça da UE.

