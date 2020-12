Tribunal de Contas volta a denunciar atrasos na entrega de impostos à Segurança Social

O Tribunal de Contas (TC) volta a denunciar atrasos na entrega da receita do Adicional ao IMI (AIMI) ao Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social (FESSS), que apesar do reforço registado nos últimos anos ainda não cobre a meta legal de assegurar dois anos de pensões do sistema previdencial da Segurança Social.





No parecer sobre a Conta Geral do Estado de 2019, divulgado esta segunda-feira, a entidade que analisa as contas do Estado manifesta ainda dúvidas sobre o valor transferido a nível do IRC.





"Continuam a não estar assegurados os mecanismos que permitam a entrega ao FEFSS das receitas de Adicional ao IMI e de IRC que lhe estão consignadas em cada ano", resume o Tribunal de Contas.





Relativamente ao AIMI, criado em 2017, foram transmitidos 123 milhões de euros. Contudo, até setembro de 2020 "ainda só tinham sido transferidos 3 milhões de euros [relativos a 2019], estando por entregar o diferencial entre o valor da receita apurada consignada ao FEFSS e o valor já transferido, relativamente aos anos de 2018 e 2019, no montante de 86 milhões de euros e de 81 milhões de euros respetivamente", o que contraria as disposições legiais.





Em sede de contraditório, o Ministério das Finanças garantiu que procederia às transferências em falta até ao final deste ano.





Por outro lado, "não foram alteradas as normas que determinam a consignação de parte da receita de IRC que, não sendo claras e tendo várias inconsistências, não permitem a correta determinação do valor a afetar", indica ainda o Tribunal de Contas, recomendando ao Governo que reveja a norma que determina a afetação "no sentido de assegurar a sua clareza e exequibilidade e a consistência dos conceitos". No ano passado foram transferidos 199 milhões de euros em IRC.





O Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social (FESSS) foi criado para servir como almofada para quando o sistema nuclear da Segurança Social entrar em défice, ou seja, para o momento em que as receitas do sistema contributivo deixarem de ser suficientes para cobrir, nomeadamente, a receita com as pensões.





Nos últimos anos, o Governo resolveu diversificar as fontes de financiamento deste fundo, e foi nesse contexto que anunciou a consignação da receita do AIMI e de uma parte do IRC. As críticas do Tribunal de Contas sobre os atrasos na entrega destas receitas têm sido recorrentes.



Fundo ainda não garante dois anos de pensões





Depois de um crescimento de 17,2% que se deveu na sua maioria às entradas de capital o FEFSS valia, no final de 2019, 20.360 milhões de euros, "valor equivalente a 143,7% da despesa anual com pensões do sistema previdencial-repartição".





No entanto, como sublinha o TC, o FEFSS continua ainda por atingir a meta legalmente estabelecida para este indicador (200% ou 24 meses de pensões do sistema previdencial).





De acordo com o último relatório de sustentabilidade que consta de um anexo do relatório do orçamento do Estado para 2020, o Governo espera que os primeiros saldos negativos do sistema previdencial ocorram no final da década de 2020.





No entanto, face às previsões apresentadas há um ano, o Executivo estima agora que o FEFSS, que servirá para cobrir os défices durante um período, se esgote mais rapidamente: o primeiro saldo negativo está previsto para meados da década de 40, quando no ano passado se previa para meados da década de 50.