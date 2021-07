Fisco recebeu mais de meio milhão de declarações de IRC

A Autoridade Tributária e Aduaneira recebeu até às 01:25 horas desta terça-feira um total de 555.613 declarações de IRC. O número compara com 556.250 recebidas no ano passado. Ontem, recorde-se, foi o último dia estipulado pelo Executivo para que pudesse ser entregues as declarações de modelo 22, relativas aos rendimentos empresariais auferidos em 2020.

As estatísticas de 2019, divulgadas pelo Fisco, mostram que foram recolhidas, no ano passado, 510.158 modelo 22. Este número, contudo, não é comparável com este primeiro apanhado, feito no último dia do prazo de entrega, o qual pode incluir todo o tipo de declarações relacionadas, nomeadamente substituições.

Os contabilistas tinham vindo a pedir uma prorrogação do prazo de entrega do IRC, mas o Governo recusou, alegando que faltariam muito poucas declarações. Já a Informação Empresarial Simplificada continua dentro do prazo, que apenas termina a 30 de julho. Até às mesmas 01:25 horas de ontem, haviam sido submetidas 327.058 declarações da IES, o que equivale a cerca de 53% do total das que foram entregues no ano passado. Ou seja, uma parcela significativa continuará ainda por entregar.

Também aqui os contabilistas têm pressionado, no sentido de ser alargado o prazo de entrega, mas o Governo têm-se mantido inflexível. No ano passado a IES pôde ser entregue até 15 de setembro, mas desta vez o Executivo recusou a prorrogação. A informação contida na IES, recorde-se, é também enviada para o INE e para o Banco de Portugal, para tratamento estatístico.