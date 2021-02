Qual a taxa de derrama que a sua autarquia vai cobrar às empresas em 2021

(Clique no mapa em cima para ver a taxa aplicada em 2021 e 2020 em todos os municípios)

Este ano há 199 autarquias que vão aplicar a derrama às empresas localizadas nos seus limites geográficos. São menos nove do que as que o fizeram no ano passado e entre estas há 126 que optam pela taxa máxima deste imposto, de 1,5%, também menos do que as 133 que o fizeram em 2020.

No total, 25 autarquias baixaram a derrama e há um número crescente a fixar isenções – mais de uma centena – ou a aplicar taxas reduzidas a casos específicos de empresas.

A listagem foi divulgada na semana passada pela Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) e revela que, em ano de pandemia, muitas câmaras decidiram dar, aqui, uma folga às empresas, aproveitando, também, para tornar os seus territórios mais apetecíveis para investimentos.

A derrama, recorde-se, incide sobre o lucro tributável sujeito e não isento de IRC obtido no ano anterior, o mesmo que constará da modelo 22 que deverá ser submetida até ao final de maio pelas empresas. A taxa da derrama reverte para os municípios que podem optar por taxas mais baixas.