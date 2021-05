Taxa média de IRC recuou para 19% em 2020

Apesar de não ter havido qualquer alteração à taxa nominal de IRC, que continua nos 21%, as empresas suportaram no ano passado uma taxa média efetiva de imposto de 19%, que caiu 2,1 pontos percentuais face aos 21,1% registados em 2019. Os números resultam das estatísticas fiscais do IRC elaboradas pela Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) com base nas declarações de modelo 22 recebidas no ano passado, mas referentes aos rendimentos

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...