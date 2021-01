Alterações no agregado declaradas até 15 de fevereiro ao Fisco

A atualização do agregado familiar deve ser feita junto do Fisco até 15 de fevereiro. Os contribuintes que registaram alterações no seu agregado em 2020, como o nascimento de um filho ou se divorciaram, têm de atualizar as suas informações.

